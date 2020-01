Candidatul pentru Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, ii solicita Gabrielei Firea sa vina cu "un buget realist pentru 2020", avand in vedere ca estimarile "nerealiste" ale veniturilor din anii trecuti au dus la "intarzieri consistente de plata la facturi si salarii".

"Conform Legii finantelor publice locale, primarul trebuie sa propuna bugetul in termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului national in Monitorul Oficial. In 2020, Legea bugetului a fost publicata in 6 ianuarie. Ii atrag atentia Gabrielei Firea ca a depasit termenul legal de propunere a bugetului in fiecare an de mandat: in 2017 a propus bugetul dupa 41 de zile de la publicarea bugetului national, in 2018 dupa 43 de zile si in 2019 dupa 33 de zile. Solicit primarului Gabriela Firea sa vina in fata bucurestenilor cu un buget realist pentru 2020", a precizat candidatul la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan.

"In 2018 a estimat venituri de 5,7 miliarde lei si a avut venituri de 4,2 miliarde lei, cu 1,5 miliarde lei mai putin. In 2019 a estimat venituri de 6,8 miliarde lei si a avut venituri de aproximativ 4 miliarde lei, cu aproximativ 3 miliarde lei mai putin (vom avea cifrele exacte cand vom avea executia bugetara pe 2019). Estimarea total nerealista a veniturilor a dus la situatia financiara dezastruoasa a Primariei Capitalei. Aceasta se afla practic in incapacitate de plata, asa cum anticipasem, cu intarzieri consistente de plata la facturi si salarii", a mai adaugat Nicusor Dan, potrivit g4media.ro.