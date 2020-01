Fostul premier Viorica Dancila a declarat ca este mai linistita de cand nu mai este prim-ministru si presedintele PSD.





"Mai putina presiune, mai putine probleme, crize de gestionat... Este o schimbare majora. In momentul in care esti presedinte de partid, in care conduci executivul, timpul ramas pentru viata personala este foarte scurt. Nu pot spune daca este mai bine sau mai rau... Fiecare pozitie ocupata presupune avantaje si dezavantaje", a spus fostul premier al Romaniei.

Totodata, Fostul lider al PSD a evitat sa spuna daca isi mai doreste sa ajunga vreodata functia de premier sau presedinte de partid.

"Nu conteaza ce-mi doresc eu, conteaza ce-si doresc oamenii si acest lucru se poate face prin vot. A fost o perioada foarte grea, trebuie sa recunosc. Indiferent de ceea ce vor spune altii, de cate minciuni se vor spune, voi spune intotdeauna adevarul. A fost o perioada de un an si noua luni foarte grea, cu foarte multe crize de gestionat, in plan intern si extern si ma bucur ca am reusit dupa aceasta perioada sa ies cu fruntea sus si sa ma uit in ochii oamenilor, pentru ca nu am luat niciodata o decizie gresita", a declarat Viorica Dancila, potrivit Digi24.ro.

Intrebata ce a gatit de sarbatori pentru familie, acesta a raspuns: "Produse traditionale romanesti: sarmale, caltabosi, chiar carnati am facut. Am primit aprecieri din partea familiei."