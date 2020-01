Politica • 15 Ianuarie 2020 • 10:13 10:13 Lectura de 2 minute

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in eventualitatea in care va cadea Guvernul Orban prin motiune de cenzura si social-democratii vor realiza o alta majoritate in Parlament, propunerea de premier care va fi facuta la acel moment de catre noua majoritate nu va fi in legatura cu un membru al PSD.

"PSD-ul nu va face o propunere de prim-ministru. Este decizia partidului. Vom vedea la momentul respectiv", a spus liderul PSD, intr-o interventie telefonica la postul B1 TV. Ciolacu a subliniat ca opinia sa personala este ca nu este oportun la acest moment ca PSD sa propuna un nou prim-ministru. "Chiar daca se creeaza o alta majoritate, PSD-ul nu va propune din randurile PSD-ului vreun membru de partid sa preia functia de prim-ministru (...) Consider ca nu este oportun acum ca PSD-ul sa propuna un nou prim-ministru", a subliniat liderul social-democrat. Marcel Ciolacu a mai reiterat ca, potrivit Constitutiei, presedintele Romaniei e obligat sa ia act de existenta unei majoritati in Parlament si sa desemneze un prim-ministru propus de respectiva majoritate. "In cazul in care va trece motiunea de cenzura depusa de PSD, in acel moment s-a creat o alta majoritate", a mai mentionat presedintele interimar al PSD. Citeste si: PSD: Guvernul PNL ar putea plati chiar de acum alocatiile dublate... Ciolacu a declarat anterior marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca se impune depunerea unei motiuni de cenzura de catre social-democrati, acuzandu-i pe liberali ca apeleaza la o "fortare a democratiei", si a mentionat ca nu ar trebui subestimata capacitatea partidului sau de a purta negocieri si de a crea o noua majoritate. "Nu cred ca, in acest moment, PSD nu are creionat un program politic si un program de guvernare (...). Noi suntem minoritari in Parlament si de aceea nu inteleg de ce exista aceasta evitare a Parlamentului, unde PSD este in continuare minoritar (...). Nu poti sa nu pui o motiune de cenzura pe o fortare a democratiei si pe un lucru atat de imoral, incorect si ilegal, indiferent de costuri, si nu subestimati capacitatea mea personala si a colegilor mei de a purta negocieri si de a crea o noua majoritate", a afirmat Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National, potrivit Agerpres.

