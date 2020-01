Alina Gorghiu considera ca este nevoie sa fie redata stabilitatea institutionala si in Justitie, iar numirea sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT reprezinta "un punct de restart".

"Toti vorbesc, astazi, cu predilectie, despre salarii, pensii, alegeri anticipate si nevoia de a avea o majoritate parlamentara responsabila. Din ce in ce mai putin vorbesc despre justitie. Asta se intampla pentru ca a trecut perioada in care justitia era atacata la vedere de toate guvernarile PSD, in interesul liderilor fostului partid de guvernamant, lucru punctat atat de clar, inclusiv in rapoartele organismelor internationale despre justitia din Romania.

E nevoie, insa, sa vindecam ranile, sa dam stabilitate institutionala si in justitie.

Numirea sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT reprezinta un moment cheie! Un punct de restart in justitie.

Procedura o stiti: Catalin Predoiu, impreuna cu o comisie, audiaza, trimite propunerile pentru cele trei functii la Sectia pentru procurori din CSM, pentru obtinerea unui aviz care are caracter consultativ. Ultimul cuvant il are Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care numeste viitorii procurori-sefi pentru un mandat de conducere de 3 ani.

Curand se termina anormalul interimatelor!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.