Mihai Fifor sustine ca "finantele tarii sunt facute praf de guvernarea liberala, in numai trei luni", iar actualul ministru al Finantelor, Florin Citu "este un pericol pentru economia Romaniei".

"Ministrul Citu a reusit sa bage mana pana la coate si in rezerva valutara.

Finantele tarii sunt facute praf de guvernarea liberala, in numai trei luni. Dupa ce s-au imprumutat de doua ori mai mult, ca medie lunara, fata de guvernarea PSD, liberalii au decimat si rezerva valutara a Ministerului Finantelor, care s-a situat in decembrie la circa 3,9 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai putin fata de suma prevazuta de precedentul guvern.

Ministrul Citu este un pericol pentru economia Romaniei, atat prin declaratiile pe care le face in ultimele luni, cat si prin sumele enorme pe care le imprumuta cu dobanzi foarte mari.

Mai nou aflam ca acest Citu si-a bagat mana pana la cot si in rezerva valutara. Guvernul PSD prevazuse si pastrase o rezerva valutara minima de 5,2 miliarde de euro, bufferul de la Ministerul Finantelor, aceasta rezerva fiind vitala pentru asigurarea resursei necesare de interventie in caz de nevoie si reprezinta un argument forte in obtinerea unor dobanzi cat mai mici la imprumuturile statului roman.

In decembrie, guvernarea PNL a consumat 1,3 miliarde de euro din rezerva valutara in plus peste cele 3,3 miliarde de euro (16 miliarde lei) luate cu imprumut in noiembrie si decembrie.

Un dezmat financiar de-o gravitate extrema, mai ales ca sumele uriase consumate nu se regasesc nici in investitii pentru romani, nici in cresteri de venituri ale oamenilor. Ba din contra, in fiecare zi aflam ca nu sunt bani pentru majorari de pensii, salarii, alocatii, dar ministrul Citu atrage miliarde de lei din imprumuturi saptamana de saptamana.

Practic Guvernul PNL nu se imprumuta nici pentru oameni, nici pentru dezvoltarea Romaniei, ci doar pentru banci si corporatii.

Si mai grav este faptul ca o rezerva valutara sub nivelul de avarie inseamna lipsa oricarei posibilitati de interventie eficienta a statului in caz de nevoie si o expunere majora pe pietele internationale de capital cu atat mai mult cu cat guvernarea PNL a planificat imprumuturi masive in 2020 - aproape 20 de miliarde de euro, cat a luat Romania de la FMI si BM in timpul crizei.

Atragem atentia ca prin masurile promovate, guvernul Orban slabeste Romania si, efectiv, creeaza conditiile aparitiei unei crize economico-financiare care arunca Romania inapoi cu 10 ani si care va readuce FMI-ul la butoanele deciziei strategice economice", a scris pe Facebook Mihai Fifor.