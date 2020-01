Florin Roman, liderul deputatilor PNL, a depus o propunere legislativa prin care detinutii politici, nu numai ca au dreptul, dar au si obligatia de a munci daca sunt apti.

In prezent, legea 254/2013 arat ca: "Persoanelor condamnate li se poate cere sa munceasca, in raport cu tipul regimului de executare, tinandu-se seama de calificarea, deprinderile si aptitudinile acestora, de varsta, starea de sanatate, masurile de siguranta, precum si de programele destinate sprijinirii formarii profesionale a acestora".

Conform propunerii legislative a liderului deputatilor PNL, Florin Roman: "Persoanele condamnate au dreptul si obligatia de a urma cursurile invatamantului general obligatoriu, in functie de posibilitatile penitenciarului, in conditiile protocolului de colaborare incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale, tinandu-se cont de nevoile prioritare de interventie identificate, de starea de sanatate, de tipul regimului de executare si de masurile de siguranta aplicate. Administratia locului de detentie intreprinde demersurile necesare pentru organizarea si desfasurarea cursurilor invatamantului general obligatoriu".

"In calitate de deputat, am depus o initiativa legislativa, prin care persoanele condamnate au dreptul, dar si obligatia de a munci in acord cu calificarea lor profesionala, in conditiile stabilite de penitenciarele unde sunt incarcerate. Persoanele condamnate nu au doar dreptul de a munci, ci si obligatia de a presta o munca, pentru cei apti, daca doresc sa beneficieze de liberare conditionata mai timpurie", a declarat Roman.

"Tari europene cu traditie in respectarea drepturilor detinutilor, cum sunt Danemarca, Franta sau vecinii maghiari, au statuat deja in legislatie obligativitatea muncii pentru detinutii apti de munca. In paralel, proiectul legislativ initiat prevede dreptul si obligatia persoanelor condamnate sa participe la cursurile invatamantului general obligatoriu pentru cei care e cazul, dar si la cursuri de pregatire profesionala. Din cei peste 20.000 de detinuti aflati in penitenciare, circa 15.000 sunt apti de munca", a mai spus Florin Roman, potrivit hotnews.ro.