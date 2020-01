Uniunea Salvati Romania sustine orice demers politic care va avea ca finalitate eliminarea pensiilor speciale, pensii speciale pe care le considera o nedreptate, o inechitate si o sfidare la adresa milioanelor de pensionari care primesc pensii pe principiul contributivitatii.



"Fie ca va fi vorba de adoptarea unui proiect de lege in sesiune extraordinara, cum sustine acum PSD ca doreste, fie ca va fi vorba de angajarea raspunderii Guvernului PNL, pensiile speciale trebuie eliminate.

'Subiectul pensiilor speciale e tema care revine cel mai des in discutiile pe care le port cu cetatenii. In toate judetele, in toate localitatile. Sentimentul de nedreptate pe care il reclama oamenii nu poate fi, sub nicio forma, ignorat. Cu cat inchidem acest capitol mai repede, cu atat mai bine', declara presedintele USR, Dan Barna.

De peste doi ani, Uniunea Salvati Romania depune toate eforturile in Parlament pentru eliminarea pensiilor speciale, dovada stand si cele doua proiecte de lege depuse in septembrie 2017, respectiv octombrie 2017. Primul vizeaza pensiile speciale ale parlamentarilor, al doilea prevede eliminarea a sapte categorii de pensii speciale si plafonarea pensiilor magistratilor si militarilor.

La finalul sesiunii parlamentare trecute, majoritatea controlata de PSD din Comisia de munca a Camerei Deputatilor a respins proiectul USR privind desfiintarea a sapte categorii de pensii speciale. In schimb, a dat raport favorabil unui proiect al PNL similar proiectului USR, dar numai dupa ce i-a adus amendamente care nu doar ca denatureaza complet sensul propunerii legislative, dar ridica si serioase semne de intrebare cu privire la neconstitutionalitatea actului normativ.

USR solicita ca, in cazul unei sesiuni extraordinare in vederea exprimarii unui vot in plen, pe ordinea de zi sa fie introdus proiectul USR, care tine cont de deciziile Curtii Constitutionale referitoare la pensiile magistratilor.

USR considera, de asemenea, ca o alta urgenta o constituie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. In ciuda solicitarilor repetate ale parlamentarilor USR, majoritatea controlata de PSD din conducerea Camerei Deputatilor a refuzat, la finalul sesiunii trecute, introducerea proiectului USR pe ordinea de zi a plenului. In cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, trebuie sa fie abordat si acest subiect, iar politicienii de la toate partidele vor avea ocazia sa arate, prin vot, daca se tem sau nu de proprii alegatori.

Nu in ultimul rand, USR solicita si deblocarea initiativei cetatenesti „Fara penali in functii publice”. Pastrarea acesteia la sertar, de catre aceeasi majoritate controlata de PSD, nu reprezinta decat sfidarea celor peste 1 milion de romani care au semnat pentru curatarea clasei politice de condamnatii definitiv", se arata intr-un comunicat USR.