Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, se declara hotarat sa isi asume reorganizarea ministerului, chiar daca, spune el, va presupune unele masuri care deranjeaza, precum schimbari la nivelul modului in care sunt structurate unele unitati sau reducerea unor posturi de conducere.



In aceste zile, la nivelul MAI se analizeaza si se dezbat masuri de eficientizare sau de reorganizare a activitatii din toate structurile militare sau civile.

''Asa cum am anuntat public, cautam cele mai bune solutii pentru ca managementul din minister sa fie guvernat de principiile eficientei si profesionalismului, astfel incat sa le putem oferi cetatenilor un serviciu public performant, asa cum il merita, iar increderea in MAI sa creasca in urmatoarea perioada de evaluare. Desigur, vom lua aceste decizii in urma consultarii cu toti factorii implicati, cu sindicatele reprezentative, cu comandantii si conducatorii tuturor structurilor, cat si cu specialistii din minister, cu toti cei care cunosc problemele arzatoare ale sistemului si caile prin care le putem rezolva'', a scris Vela marti pe Facebook.

Potrivit lui Vela, se impune folosirea cat mai eficienta a resurselor umane aflate la dispozitie, apropierea fata de cetateni si administrarea bugetului intr-un mod transparent si util misiunii MAI.

De asemenea, acesta a aratat ca a cerut fiecarui inspectorat sa realizeze o analiza a activitatii si sa vina cu propuneri, astfel incat sa fie pe masa discutiilor ''cele mai bune solutii pentru a trece la un nou nivel de eficientizare si modernizare a MAI''.

''Sunt hotarat si imi asum aceasta reorganizare, chiar daca va presupune unele masuri care deranjeaza, precum schimbari la nivelul modului in care sunt structurate unele unitati sau reducerea unor posturi de conducere, cu salarii foarte mari, dar care pentru minister se vor traduce prin economii financiare importante pentru alte cheltuieli, cum ar fi dotarea angajatilor din operativ ori achizitionarea si modernizarea unor dotari. Este foarte important ca angajatii ministerului sa inteleaga ca aceasta reorganizare nu inseamna disponibilizari, nu inseamna ca unii dintre colegii lor vor pleca acasa, cu atat mai mult cu cat ne confruntam cu un important deficit de personal in aproape toate structurile operative. Acest lucru impune ca, in viitorul apropiat, sa aducem in sistem mai multi oameni si sa organizam o activitate cat mai eficienta pentru a combate retelele de crima organizata, pentru a ne proteja granitele, a interveni rapid in situatii de urgenta sau a apara ordinea, linistea, viata si integritatea romanilor'', a precizat el, conform Agerpres.

Marcel Vela isi doreste ca la finalul acestui proces, care poate fi si etapizat, sa se poata vorbi despre un Minister al Afacerilor Interne eficient, ''in care fiecare profesionist sa fie la locul potrivit, un minister de elita, aflat in slujba romanilor si aproape de fiecare compatriot''.