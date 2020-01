Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, critica din nou modul de guvernare al PNL, sustinand ca, in aproape 3 luni de guvernare, nu a retinut altceva decat "imprumuturile extravagante" si "putreziciunea logicii PNL".

"Daca guvernarea PNL este anticiparea austeritatii, putem lesne intelege sensul unicului obiectiv al alegerilor parlamentare anticipate.

De aproape trei luni de aiureala politica - pentru ca de guvernare nu se poate inca vorbi - nu prea am retinut mare lucru in afara de imprumuturile extravagante la fel de anticipate si de putreziciunea logicii PNL si a celor care sustin ideea 'salvarii' prin alegeri parlamentare anticipate.

Argumentul invocat cu patima de PNL si de alte partide 'salvatoare' care sustin actuala guvernare este nevoia unor alegeri anticipate pentru ca Parlamentul este inca dominat de o majoritate PSD care ii impiedica sa demareze urgent reformele necesare in Romania.

Desi aparent logic, realitatea politica a demonstrat deja ca este doar un sofism cam prea ieftin pentru niste oameni politici care pretind ca ii respecta pe cetatenii romani.

De ce? Pentru ca, totusi, pentru a da jos guvernul PSD si pentru a instala noul guvern PNL, fortele unite ale opozitiei au avut majoritate in Parlament, si nu PSD! Dar si pentru ca in orice varianta aleasa pentru demararea etapelor premergatoare alegerilor anticipate - demisie sau demitere a guvernului Orban in urma unei motiuni de cenzura, plus a altor doua propuneri de guvern - se mizeaza, evident, tot pe o majoritate parlamentara favorabila, dar nu a PSD!

Asadar, putem anticipa ca obiectivul alegerilor anticipate depinde exclusiv de aceeasi majoritate parlamentara care a permis instalarea anticipata a unui guvern pe care l-am anticipat incompetent!?

Anticipez si eu un raspuns la intrebarea:

Ce poate sa fie mai rau decat un premier figurant sau un ministru de finante incompetent?

Un intreg guvern", a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.