Alina Gorghiu sustine ca este neaparata nevoie de alegerile anticipate, vand in vedere ca Parlamentul este "atat de pestrit" si fiecare doreste altceva.

"Parca ii vad, maine, dupa sedinta, pe cei din PSD, oameni cu functii mari in stat, spunand ca nu ai nevoie de alegeri anticipate!

Sigur ca Romania are nevoie de stabilitate, predictibilitate in actul politic, iar decizia trebuie sa fie sustinuta de o majoritate larga in Parlament.

Parlamentul de azi, insa, e atat de pestrit, incat unii ameninta cu motiunea daca avem alegeri in doua tururi, altii ameninta cu retragerea sprijinului daca nu avem, unii se cramponeaza de sectia speciala, altii fix pe dos. Cum credeti ca se poate guverna asa?

Cam cata energie trebuie sa pierzi facand balet, in loc sa te ocupi de guvernare?!

Citeste si: Teodorovici: Guvernarea PNL este anticiparea austeritatii

Raspunsul 'da' pentru anticipate e atat de evident!", a scris pe Facebook Alina Gorghiu.