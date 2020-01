Mihai Fifor sustine ca Guvernul PNL vrea alegeri anticipate "ca sa nu creasca pensiile si salariile din invatamant".

"Nu cred mai e neclar pentru cineva faptul ca PNL vrea anticipate ca sa nu creasca pensiile si salariile din invatamant.

Alegerile anticipate sunt doar o gaselnita a Guvernului Minciuna de a ocoli cresterile de pensii si salarii programate pentru toamna acestui an, de fostul Guvern PSD. Prin aceasta manevra, PNL spera ca va castiga alegerile pe care ar dori sa le organizeze impreuna cu cele locale, dupa care va putea aplica programul de austeritate fara consecinte in plan electoral.

Niciodata, nimeni din actuala guvernare nu a asumat clar si raspicat cresterea punctului de pensie la 1775 de lei, de la 1 septembrie, asa cum impune legea in vigoare.

I-am auzit pe cei de la PNL spunand doar ca vor aplica legea, dar stim cu totii ca legislatia poate fi schimbata peste noapte, asa cum s-a mai intamplat in ultimele doua luni. Iar PNL-ul si Iohannis asta doresc: sa schimbe prevederile legale, dupa alegeri, in sensul anularii cresterii cu 40% a pensiilor, pe motiv ca nu ar fi sustenabila.

Tot de la 1 septembrie ar trebui sa creasca si salariile din Invatamant, pana la nivelul grilei din 2022 stabilita in Legea salarizarii. Banii insa nu au fost alocati in buget, ceea ce arata intentia clara a PNL de a nu a acorda aceste majorari.

PNL isi inchipuie ca prin alegeri anticipate va dobandi o majoritate confortabila care sa-i permita schimbarile legislative necesare, schimbari care ne aduc aminte de perioada guvernarii Boc-Basescu, singura din istoria post decembrista in care s-au taiat pensiile si salariile a milioane de romani.

Prin fortarea anticipatelor, atat PNL, cat si presedintele Iohannis incearca sa fuga de responsabilitate, sa nu mai dea socoteala in fata oamenilor pentru masurile de austeritate ce vor urma. Orice formatiune politica sau parlamentara care sustine planul PNL de declansare a anticipatelor este, in realitate, complice al anularii majorarilor de pensii si salarii, drepturi castigate de romani si prevazute de legile in vigoare", a scris pe Facebook Mihai Fifor.