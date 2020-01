Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin.



"Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba dreptul sa isi aleaga primarii in doua tururi. Este o revenire fireasca, necesara si - spunem noi - obligatorie si morala la ceea ce inseamna democratia reprezentativa a alesilor locali. Vom continua sa sustinem acest demers. Se afla de altfel si in protocolul pe care l-am semnat cu premierul Orban in momentul investirii Guvernului. In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut declaratiile presedintelui si ale premierului - in zilele urmatoare consultarile necesare pentru a putea sa facem pasi inainte si directia aceasta de realizare a alegerilor anticipate, un demers politic pe care il vedem necesar pentru a putea sa avem si in Parlament o majoritate prin care Romania sa poata sa inceapa sa faca aceste reforme care, din pacate, deocamdata, sunt posibile doar prin angajari de raspundere", a aratat liderul USR intr-o declaratie de presa sustinuta la finalul sedintei Birourilor reunite USR si PLUS, potrivit Agerpres.

Barna considera ca alegerile anticipate sunt necesare si pentru echilibrarea reprezentarii politice in Legislativ.

"In Parlament avem o majoritate care nu mai are sustinere populara si care nu face decat sa se joace, de fapt, cu Guvernul PNL. (...) Trebuie sa echilibram cat mai repede reprezentarea politica in Parlamentul Romaniei. Or, pentru asta, sunt necesare alegeri anticipate", a spus el.

Totodata, presedintele USR a reamintit ca propunerea pentru functia de premier din partea Aliantei este Dacian Ciolos.

Citeste si: Ministrul Mediului: "Taierile din Padurea Baneasa sunt conforme cu...

Dragos Tudorache, desemnat luni coordonator tehnic al Comitetului Executiv al Aliantei USR PLUS, a precizat ca unul dintre obiectivele pentru perioada urmatoare il reprezinta alinierea programelor politice ale celor doua formatiuni.

"Vrem sa incepem sa pregatim guvernarea si pentru aceasta vom incerca la nivelul echipei executive o aliniere, in primul rand, pe partea de programe politice. Avem deja o comisie de politici publice comune ale Aliantei. Vom creste ritmul in aceasta comisie de politici publice pentru o aliniere intre cele doua programe politice si vom pune impreuna si o echipa executiva comuna de comunicatori, de vectori de imagine care sa intre intr-o logica de opozitie activa, pozitiva la actuala guvernare, cu solutii de politici publice pe toate subiectele si toate problemele care apar", a mai spus acesta.

Tudorache a precizat ca membrii Aliantei sunt "gata pentru alegeri anticipate, indiferent cand vor avea ele loc".