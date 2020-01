Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a lasat deschisa posibilitatea sustinerii unor candidati social-democrati in alegerile locale din vara.



Fostul premier al Romaniei a declarat ca Pro Romania va merge cu candidati proprii, dar pentru anumite exceptii ar putea sa formeze "aliante de stanga".

"O sa avem in 90% din cazuri candidatii Pro Romania. Nu exclud si nu exclud in mod foarte constient avand in minte cateva cazuri pe care e prematur sa vi le spun in care s-ar putea sa facem o alianta si sa sustinem impreuna. Dar acestea ar fi niste exceptii, sunt unele cazuri speciale.

O alianta pe care putem sa o consideram o exceptie in anumite situatii. Nu o sa luam o decizie privind exceptiile, am luat deciziile privind regula. Referitoare la exceptiile punctuale, inainte de 8 februarie, pe 8 februarie avem conventia noastra anuala, ne lansam manifestul si practic si niste decizii de politica, strict de modul de actiuni. Regula absoluta va fi ca avem candidatii nostri, in anumite cazuri putem face o alianta de stanga pentru sustinerea unui candidat", a spus Victor Ponta intr-o conferinta de presa, conform B1.ro.

Totodata, acesta nu a confirmat daca o astfel de exceptie este posibila si pentru Primaria Bucuresti.

"Este posibila in anumite cazuri strict ca exceptie sa facem o alianta de stanga strict pentru sustinerea unui candidat. Acum 6 luni eu i-am propus doamnei Dancila si domnului Tariceanu sa avem un candidat comun la prezidentiale. Nu s-a putut ca nu a dus-o mintea pe doamna Dancila", a concluzionat Victor Ponta.