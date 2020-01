Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu este adeptul alegerilor anticipate.



"Exista adepti ai alegerilor anticipate, nu ma numar printre ei. De ce? S-au facut niste paralele. Sa fie clar nu exisa similitudini intre situatia din 2005 si cea de acum. Nu cred ca premierul Orban a solicitat Parlamentului sa accepte asumarea raspunderii pe un pachet de propuneri legislative daca avea in gand sa faca anticipate. Daca s-a procedat si s-a gandit in felul acesta, mie mi se pare ca acest lucru seamana cu o desconsiderare a institutiei Parlamentului care este singurul for democratic de dezbatere si nu e o atitudine principiala si corecta", a afirmat Tariceanu, conform News.ro.

De asemenea, liderul ALDE a spus ca nici Constitutia nu faciliteaza organizarea de alegeri anticipate.

"Constitutia Romaniei nu a fost gandita in sensul de a facilita organizarea de alegeri anticipate. In Marea Britanie, de exemplu, aceasta procedura este foarte simpla cu toate ca si ea presupune un vot de doua treimi daca nu ma insel in Camera Comunelor. Sunt tari in care Constitutiile au fost astfel gandite incat sa impiedice o astfel de situatie de a se recurge usor la formula alegerilor anticipate", a declarat liderul ALDE.

Totodata, acesta ii solicita premierului Ludovic Orban sa analizeze cu multa responsabilitate solutia alegerilor anticipate, afirmand ca nu exista uin motiv serios care sa justifice o astfel de procedura.

"Ii cer domnului Orban si partidului pe care il conduce sa analizeze cu multa responsabilitate aceasta solutie a alegerilor anticipate, avand in vedere ca nu exista un motiv serios, solid care sa justifice o astfel de procedura decat sigur niste planuri care sunt mai degraba electorale. Planuri electorale avem toti si cu aceste planuri electorale nu rasturnam tara complet, nu creem o problema la nivel national pentru a ne satisface probabil niste vise in privinta rezultatului alegerilor", a mai spus Tariceanu.