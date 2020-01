Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, critica imprumuturile facute de Guvernul PNL, si sustine ca "media lunara a imprumuturilor PSD, miliarde lei, este 3,94, iar in cazul PNL - 7,83".

"Stiti lozinca: "Se imprumuta atat de mult incat o sa plateasca si copiii nostri!" Pai, hai sa lucram cu cifre! In imaginea de mai jos aveti media lunara a imprumuturilor facute de guvernul PSD, cu rosu si guvernul PNL, cu galben! Media lunara a imprumuturilor PSD, miliarde lei, este 3,94, iar in cazul PNL - 7,83! Dublu! In conditiile in care PSD a tinut deficitul sub pragul de 3 la suta, iar PNL merge spre 5.

PSD a marit veniturile romanilor, a platit pentru programe de sustinere a antreprenorilor si fermierilor, a deschis 16000 de santiere in mediul rural, a construit peste 100 km de autostrada si a deschis mai multe loturi de autostrazi etc. PNL subfinanteaza investitiile in autostrazi, nu mai mareste veniturile romanilor, a stopat toate programele pentru antreprenori sau fermieri, a inchis Fondul de Dezvoltare Locala care sustinea comunitatile locale. Si atunci de ce se imprumuta dublu???", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.