Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, considera ca o reorganizare a MAI va eficientiza activitatea acestei institutii si in urma reducerii anumitor posturi de conducere, cu salarii foarte mari, vor ramane "economii financiare pentru alte cheltuieli".



"Pot sa spun despre ce am discutat cu Jandarmeria, care este de acord sa copieze modelul Politiei de Frontiera, adica sa existe o comanda regionala care sa aiba in subordine mai multe inspectorate actuale, avand in vedere faptul ca va fi mai eficienta comunicarea, tot ceea ce tine de organizare si de actiunile operative. Pentru minister va fi bine, pentru ca se reduc anumite posturi de conducere, cu salarii foarte mari, ramanand astfel economii financiare pentru alte cheltuieli, cum ar fi dotarea politistilor sau modernizarea unor dotari", a declarat Vela, luni, in fata sediului MAI, conform Agerpres.

Potrivit lui Vela, principiul acestei eficientizari este strans legat de faptul ca "cetatenii trebuie sa simta ca Ministerul Afacerilor Interne este alaturi de ei, sa-l aprecieze si (...) MAI sa creasca de la 30% la cat mai mult, pentru ca MAI, dincolo de a fi o institutie, este o necesitate pentru toti romanii".

Ministrul nu a dorit sa isi exprime opinia despre varianta agreata de el, pentru a nu influenta procesul de reorganizare.

"Las sa fie democratie si transparenta, sa vina dansii cu propuneri si la final propunerile coagulate de catre minister vor fi puse pe masa si atunci, impreuna cu toti cei care sunt implicati in management, sa tragem o linie finala, le spun si eu cum gandesc, pentru ca, daca ma pronunt acum, s-ar putea sa influenteze", a afirmat Vela.

Citeste si: Fifor, atac la "Guvernul Minciuna": Anticipatele sunt o gaselnita

Totodata, ministrul MAI a exemplificat si a spus ca saptamana trecuta a discutat despre programarea bugetara, fiind foarte greu sa se comunice cu 40 de directori economici de la directiile din tara.

"Pe cand, daca se face o eficientizare la fel cum are, de exemplu, Politia de Frontiera, care a fost prima ce a raportat solicitarile Directiei Economice, cred ca si comunicarea va fi mai buna. Sa nu uitam ca noi suntem organizati, in prezent, dupa reforma administrativa din 1968", a mai spus Vela.