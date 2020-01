Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, considera ca adevaratul motiv pentru care liberalii solicita alegeri anticipate inainte de luna septembrie este ca nu vor sa isi asume masuri nepopulare inainte de scrutinul parlamentar.



"Cred ca adevaratul motiv pentru care liberalii solicita alegeri anticipate inainte de luna septembrie este pentru ca stiu ca atunci ar trebui sa creasca punctul de pensie si tot atunci ar trebui sa creasca salariile profesorilor. Nu vor sa isi asume masuri nepopulare inainte de alegeri si atunci au gasit acest lucru - ca e mai bine sa devanseze alegerile ca sa poata dupa sa ia adevaratele masuri de austeritate pe care romanii cred ca au inceput sa le constientizeze foarte bine", a spus Vasilescu, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul central al PSD.

Ea a adaugat ca Guvernul a vorbit "cu cinism" despre pensia minima care nu mai creste in acest an.

"Spun ca nu sunt bani, desi efortul bugetare este infim si ceea ce nu cunosc sau nu vor sa spuna guvernantii este ca toti beneficiarii sunt oameni care au lucrat, sunt unii care au lucrat 35 de ani pe salariul minim pe economie. Sa vii de la cea mai inalta tribuna a Romaniei si sa spui ca nu mai creste pensia minima pentru ca acei oameni nu ar fi prestat nicio zi de munca vreodata mi se pare o enormitate si o bataie de joc la adresa acestor pensionari. Masurile pe care le iau acum prin necresterea veniturilor in continuare inseamna sa adanceasca si mai mult saracia din Romania", a mentionat deputatul PSD.

In alta ordine de idei, Lia Olguta Vasilescu a spus ca reprezentantul Ministerului Muncii a cerut in Comisia de munca a Camerei Deputatilor sa se abroge ordonanta de urgenta prin care sunt plafonate pensiile speciale, lucru care va duce la cresterea acestor venituri, scrie Agerpres.

"S-a intamplat acest lucru, s-a votat in comisie, reprezentantul Ministerului Muncii a venit si a propus respingerea OUG din 2017 care plafona, practic, toate pensiile speciale. Cu alte cuvinte, aceste pensii vor creste, acea ordonanta de abrogare fiind eliminata. Automat acum se revine la vechea formula de calcul - 85% din valoarea salariului celui care este aflat in plata, deci chiar daca ai iesit acum 10 ani la pensie tu primesti 85% din salariul celui care se afla in activitate in acest moment. Daca ea va trece de plenul Camerei asa, pensiile speciale vor creste. Insist sa spun ca PSD va vota orice lege care intra in Parlament de eliminare a pensiilor speciale. Legile care sunt insa acum in Parlament nu clarifica deloc problema, pentru ca ele se aplica pe viitor, cu alte cuvinte o persoana care are deja o pensie speciala nu este afectata absolut deloc", a explicat ea.