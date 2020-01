Politica • 12 Ianuarie 2020 • 18:31 18:31 Lectura de 2 minute

Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, critica intentia Guvernului de a majora varsta de pensionare la 70 de ani, in conditiile in care, spune ea, speranta de viata a barbatilor in Romania este de 71 de ani.



"Mai grav decat orice mi se pare intentia (Guvernului - n.r.) de a majora varsta de pensionare la 70 de ani si nu este o initiativa asumata de vreun parlamentar PNL si nesustinuta de partid, ci este un anunt care a fost facut de la tribuna Guvernului Romaniei chiar de viceprim-ministrul Raluca Turcan si care recunoaste ca modificarea va fi operata in functie de reactia societatii. Cu alte cuvinte, daca nimeni nu ia pozitie fata de cresterea varstei de pensionare la 70 de ani acest lucru se va intampla. Este o inselatorie, o farsa ceea ce va vand ei si este asumat de la cel mai inalt nivel politic, adica de la presedintele Romaniei si de la prim-ministru. Nu este vorba de o optiune, ci de o constrangere care ii va forta, practic, pe romani sa se pensioneze la varsta de 70 de ani", a spus Vasilescu, duminica, intr-o conferinta de presa, la sediul central al PSD. Ea a adaugat ca si acum cei care vor sa munceasca peste varsta de pensionare o pot face, fie ramanand in functie cu acordul angajatorului, fie pensionandu-se si apoi reangajandu-se, scrie Agerpres. "Intr-o tara in care speranta de viata a barbatilor este de 71 de ani, sa vii si sa vorbesti despre iesirea la pensie la 70 de ani este ca si cum ai recunoaste ca, de fapt, nu mai vrei sa mai platesti nicio pensie in Romania, e ca si cum familia pensionarului ar primi la pachet primul talon de pensie cu certificatul de deces. In nicio tara din Uniunea Europeana varsta de pensionare nu ajunge la 70 de ani, cea mai mare varsta de pensionare este in Franta, 66 de ani si 9 luni", a mentionat aceasta. Olguta Vasilescu a mai afirmat ca si cresterea contributiei la 6% pentru Pilonul 2 de pensii afecteaza pensia de stat, deoarece se diminueaza procentul cotizat pentru Pilonul 1. Citeste si: Vasilescu, despre anticipate: Liberalii nu vor sa isi asume masuri... "Nu Pilonul 1 este Caritas, asa cum ne spunea domnul Citu, pentru ca statele nu dau niciodata faliment, ci Pilonul 2 poate fi, eventual, Caritas. (...) Dupa 10 ani de contributie la Pilonul 2, in contul mediu al unui roman s-a strans suma de 6.671 de lei. Daca maine ar iesi la pensie si ar trebui sa primeasca timp de 12 ani pensie, durata medie de viata luata in calcul dupa pensionare, adica 144 de luni, rezulta o pensie lunara de 46 de lei, adica 10 euro. Aceasta este pensia medie pe Pilonul 2 de pensii. Presupunem ca se dubleaza contributia la Pilonul 2 de pensii, asta inseamna o pensie de 20 de euro. Cine se asteapta ca va primi de la Pilonul 2 o pensie decenta, care sa o compenseze pe cea de la stat, se insala amarnic", a aratat deputatul PSD.

Te-ar putea interesa si: