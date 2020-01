Lectura sub un minut

Intrebat in legatura cu o posibila sustinere a lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, prim-ministrul Ludovic Orban a mentionat ca "din partea PNL nu poate candida decat un membru al PNL".



"Desemnarea candidatului la Primaria Capitalei se va face in baza unei cercetari sociologice ample pe care o facem in Bucuresti, prin testarea potentialilor candidati ai PNL, si va fi desemnat candidat ce care are cea mai mare sansa sa castige alegerile", a spus Orban, citat de profit.ro.

Chestionat daca exclude posibilitatea sustinerii lui Nicusor Dan, raspunsul premierului a fost: ”Din partea PNL nu poate candida decat un membru al PNL”.