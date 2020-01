Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nu partidul pe care il conduce nu va avea negocieri cu PNL, mentionand totodata ca este de parere ca Ludovic Orban nu va mai fi niciodata prim-ministru.



"Categoric nu o sa avem negocieri cu PNL o perioada lunga de timp. (...)

As fi dorit sa intram in dezbaterea legii electorale dintr-o perspectiva mai larga, nu stramta. Toata agenda politica de acum are de a face cu un interes meschin mic de incompetenti care reprezinta PNL acum, printr-o conjunctura confunda voturile lor cu voturile presedintelui Iohannis si incearca sa ne spuna acest lucru, incalca orice regula democratica europeana, incercand sa schimbe legi si reguli in timpul jocului si vom riposta in Parlament si ne vom adresa si forurilor europene pentru ca e o mojicie. Nu ca ne-ar fi frica in vreun fel de alegeri", a spus Marcel Ciolacu, citat de bursa.ro.

Ciolacu: PNL continua cu o agenda publica falsa

"PNL continua cu o agenda publica falsa de partid care nu are nicio treaba cu ce isi doresc romanii. Am crezut ca e un joc democratic, au luat puterea printr-un partid minoritar si o guvernare minoritara, nu e rpima oara in Romania. In schimb vedem o alta problema. Ei se imprumuta. Vedem, va spun statistic, in 60 de zile fiecare cetatean al Romaniei tocmai a fost imprumutat de domnul Orban si de domnul Catu cu 900 de lei, presupun ca la sfarsitul lunii vom depasi o mie de lei. Au o rapiditate... Sa terminam cu acea minciuna ca 30 de ani a guvernat PSD. Nu este adevarat, PSD a guvernat 17 ani, PNL 16.

Eu inteleg temerire lui Orban si inteleg temerile presedintelui Romaniei. Cand vezi ca nimic nu functioneaza, intri ca si presedinte al Romaniei care totusi ai girat acest guvern si aceatsa majoritate parlamentara. Inteleg perfect atitudinea presedintelui de a incerca sa scape cat mai repede de acest guvern si scuzele ca artrebui anticipate, ca nu ar trebui. Daca acest Guvern Orban isi va da demisia, va trece motiunea de cenzura a PSD sau vor fi anticipate, va dau in scris ca domnul Orban nu va mai fi premier niciodata. Toata lumea incearca sa scape de el dupa aceste doua luni dezastruoase", a mai spus el.