Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca a convocat un referendum intern pe tema doctrinei in baza careia USR se va prezenta la scrutinele care urmeaza.



"Atunci cand a intrat in Parlament, USR a promis ca va reprezenta oamenii care vor o reforma rapida si inteleapta. In cei trei ani de atunci ne-am tinut de cuvant. In Parlament si, cand a fost nevoie, in strada.

Inaintea urmatoarei runde de de alegeri, USR intra, firesc, intr-o noua etapa. Aceea a consolidarilor si clarificarilor. De aceea, dupa cum stiti deja, am convocat un referendum intern pe tema doctrinei in baza careia ne vom prezenta la scrutinele care ne asteapta de acum inainte.

De ce centru dreapta modern? Pentru ca dreapta este in Romania forta schimbarii, forta care a dus Romania inainte spre economie de piata, spre Europa, spre libertate. Pentru ca stanga a impins Romania, si nu doar de 30 de ani, la marginea Europei.

Pentru ca avem nevoie de o Romanie moderna, construita cu reforme cinstite", a scris Barna pe Facebook.