Deputatul USR Iulian Bulai sustine ca la inceputul lunii februarie urmeaza ca membri USR sa voteze pentru pozitionarea doctrinara in cadrul unui referendum intern.



"Sunt de centru.

Accept politici publice si de stanga, si de dreapta, pentru ca optiunea mea e comunitara, iar comunitatea are nevoie de ambele ei maini.

Centru inseamna comunitati care se ridica pentru ca accepta solutii multiple pentru rezolvarea problemelor: administratie publica performanta, ONG-uri, mediu privat comercial. Nici monopolul orb al statului, nici un laissez-faire¬ care-i exclude pe cei slabi si vulnerabili.

Sustin solutiile de mijloc care combina fonduri si administratie publice cu fonduri si administratie privata, solutii care urmaresc echitatea, nu egalizarea sociala.

Citeste si: Comunitatea anti-doping se reuneste pentru cateva zile la Bucuresti

Daca in Romania ar exista social-liberalism, m-as fi prezentat cu mandrie cu o asemenea identitate politica, caci cred in intalnirea armonioasa dintre binele comun si libertatea individuala. Dat fiind contextul, sustin cu fermitate pozitiile centriste in cadrul platformei de centru dreapta a viitorului USR.

La inceputul lunii februarie membrii USR vor vota pentru pozitionarea doctrinara in cadrul unui referendum intern.

Va invitam cu drag sa participati la aceasta dezbatere", a scris Bulai pe Facebook.