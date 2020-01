Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca nu a votat Guvernul "Orban" stiind de la inceput ca este un "Guvern - fake".



"Am si eu o intrebare de cetatean (nu turmentat - ci indignat): Daca tot il dati jos pe Orban, de ce v-ati mai chinuit atat sa-l puneti?

De ce ati mai negociat si semnat acorduri de guvernare cu USR, ALDE, UDMR , PMP si Minoritati (in care oricum promiteati lucruri care se bat la cap si de care nu aveati nicio intentie sa va tineti) / de ce ati mai cerut Sistemului sa isi activeze “conservele politice” sa tipe cu toata gura ca trebuie votat Guvernul “Orban” pentru “interesul national” (dupa care au replantat “conservele” inapoi la PSD ca sa nu lipseasca din selfie nici prostii nici hotii) / de ce ati mai fortat Constitutia si bunul simt sa adoptati un Buget pe 2020 care oricum se aplica maxim pana in Iulie / de ce transferati in fiecare zi parlamentari loviti brusc de “iubirea de stabilitate” / de ce ati zis ca va ocupati voi anul acesta de ce nu a facut Dragnea & Gasca : spitale regionale , autostrazi, scoli, gaze din Marea Neagra samd?

V-ati batut joc de toata lumea pentru ca stiti ca oamenii nu au ce sa va faca? S-a “decis” ca se voteaza tot cu voi? Din Noiembrie 2015 pana azi au trecut 4 ani - si am avut deja 6 Prim Ministri (si peste 100 de ministri - unul mai destept ca altul) / abia se chinuie sa finalizeze ce am inceput noi in 2014 / - si ne miram ca nu mai construim nimic ? Citeste si: Ponta, dupa declaratiile lui Manda: "Asa se reformeaza PSD? Doamne... Cine nu lasa acum Guvernul “Orban” sa faca treaba (sa nu imi spuneti de Ciolacu si noua/vechea lui echipa de securisti resapati si olguti in lipsa de pastile ca nu este nici macar de ras - e de plans) / aveti Presedinte, Guvern, majoritate parlamentara, toate institutiile statului si ale UE de partea voastra - de ce nu guvernati tara? Nu am votat Guvernul “Orban” stiind de la inceput ca este un “Guvern - fake” / si am primit cu indiferenta toate injuraturile si criticile “moralistilor Natiei”/ acum insa ii intreb pe cei care au votat acest Guvern si spun ca trebuie sa isi dea demisia : ati fost naivi cand l-ati votat (sau doar ipocriti si cinici)? ProRomania a fost si ramane in Opozitie fata de prostie, incompetenta si minciuna / si suntem de acord sa facem alegeri oricand - dar dupa Alegeri o sa faceti ceva bun pentru oameni sau iar o sa spuneti cine nu va lasa si de ce nu puteti?", a scris Ponta pe Facebook.