Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a pregatit plangerea impotriva ministrului Mediului, Costel Alexe, pe motiv ca ar fi indus panica in randul populatiei prin intermediul afirmatiei ca in Capitala ''se respira otrava''.





"Am pregatit plangerea impotriva ministrului Mediului, pentru ca a indus panica in randul populatiei, afirmand in emisiuni televizate si reluand pe pagina de socializare ca in Bucuresti cetatenii ar trebui sa poarte masca de protectie si ca se respira otrava. Consider ca a avut sau are un interes si politic si patrimonial", a mentionat Firea, la sediul Primariei Capitalei, potrivit jurnalul.ro.

Edilul Capitalei considera ca afirmatia ministrului Mediului induce panica in randul populatiei si ''pune pe fuga sistemul investitional''.