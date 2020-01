Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, sustine ca scopul pentru care Guvernul PNL a decis sa secretizeze salariile din institutiile de aparare este pentru ca de fapt doreste sa secretizeze pensiile speciale.

"Daca va intereseaza care e scopul pentru care guvernul PNL a decis sa secretizeze salariile din institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, atunci trebuie sa aflati ca, de fapt, Guvernul Orban secretizeaza pensiile speciale.

Pensiile speciale reprezinta reprezinta 85% din salariul in plata al celor aflati in activitate. Daca nu mai poti afla salariul, logic nu mai ai cum sa afli nici cuantumul pensiilor speciale unde, oricum, este o secretomanie incat nici macar mie, ca ministru, nu mi s-au pus la dispozitie asemenea date. Mentionez ca, in 2017, guvernul PSD a decis prin OUG PLAFONAREA pensiilor speciale.

Asta in cazul in care nu intelegeti de ce am fost cel mai injurat ministru de 'speciali'... Ce a facut actualul guvern? A solicitat in comisia de Munca a parlamentului abrogarea acestei OUG, ceea ce echivaleaza cu cresterea pensiilor speciale de la un buget de 9 mld lei la 16 mld...

Cea mai buna lege pentru pensiile speciale este cea introdusa de PSD in parlament, de impozitare progresiva a acestora. Nicio alta lege nu poate rezolva situatia discriminarilor care vor aparea atunci cand unii vor ramane cu pensiile speciale pe care le au in plata exact la cuantumul de acum, iar pentru cei care se pensioneaza de acum inainte va opera o alta lege.

Citeste si: Ciolacu: Nu consider ca domnul Mihai Tudose a fost traseist politic

Scriu asta pentru cei care mai merg inca dupa fenta ca PNL vrea eliminarea pensiilor speciale...", a scris pe Facebook Lia Olguta Vasilescu.