In urma unei intrevederi si discutii cu seful statului, prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca s-a luat hotararea ca varianta cea mai buna pentru Romania este organizarea de alegeri anticipate.



”Presedintele si cu mine am hotarat ca cel mai bine este sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar, la referendum, la europarlamentare si la prezidentiale ca nu mai vor PSD la putere. La ora actuala, Parlamentul este dominat de PSD si actioneaza ca o frana in calea demersurilor presedintelui si ale Guvernului pentru a pune in practica vointa oamenilor si este absolut necesar ca puterea sa revina la popor si cetatenii sa isi aleaga reprezentantii astfel incat sa existe in Parlament o oglinda fina a optiunilor actuale ale cetatenilor romani, care sa duca Romania in directia buna, care sa aiba o pozitionare euroatlantica ferma (...) si care sa permita o dezvoltare economica bazata pe investitii, pe cresterea productivitatii, (...) pe inovare, pe cercetare”, a spus seful Executivului, citat de b1.ro.

Chestionat daca ia in considerare sa isi prezinte demisia, raspunsul premierului a fost:”Va dati seama ca acum nu o sa va dezvalui strategia pe care am gandit-o. Cert este ca am convenit impreuna, presedintele si cu mine, ca asta este cea mai buna solutie pentru Romania”.