Varujan Vosganian sustine ca singura modalitate prin care Ludovic Orban poate ramane prim-ministru interimar este demiterea prin motiune de cenzura.

"Despre bizarerii, klingonieni si romulani

Nu inteleg sensul acestei declaratii a lui Klaus Iohannis, pusa in legatura cu ideea demisiei prim-ministrului: «Orban e cea mai buna solutie de premier, plin sau interimar». S-ar putea sa fie o capcana pentru Ludovic Orban, caci in situatia in care demisioneaza, el nu poate fi prim-ministru interimar. Potrivit art. 106 coroborat cu art. 107.3 din Constitutie, un alt ministru devine prim-ministru interimar si Orban paraseste Guvernul.

Inteleg ca presedintele Romaniei este un promotor al alegerilor anticipate. Cum presedintele nu poate fi promotor al unei motiuni de cenzura din partea PSD, singurul mod in care el poate fi promotor, este sa-l convinga pe Ludovic Orban sa demisioneze si dupa aceea sa desemneze doua personaje din Star Trek, un klingonian si un romulan, la functia de prim-ministru, ca sa fie sigur ca Parlamentul ii respinge. Dar chiar si in aceasta situatie, Orban nu mai poate fi interimar.

Singurul mod in care actualul prim-ministru poate ramane interimar este sa fie demis prin motiune de cenzura. Dar ideea ca Iohannis devine promotor al unei motiuni de cenzura a PSD este cel putin bizara", a scris pe Facebook Varujan Vosganian.