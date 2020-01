Claudiu Manda, presedintele PSD Dolj, a declarat ca PSD "nu mia sustine prosti in functii publice" si considera ca Marcel Ciolacu este "vulpoiul" de care are nevfoie PSD la conducere.

"Sa spunem cateva lucruri pentru Congres. Nu mai sustinem prosti in functii publice sa ne faca de ras, pentru ca munca noastra ne-o arunca la cos de multe ori cu capacitatea unora sau altora de a vorbi. I-am sprijinit, din pacate insa, in CEx. Trebuie sa ne asumam greselile, dar sa nu mai facem", a declarat Claudiu Manda.

"Sincer, am venit sa-l vad pe Marcel la el acasa. Cred ca e foarte important sa vedem daca are capacitatea sa construiasca o echipa si sa functioneze in echipa. La cum l-am vazut eu si la cum va vad pe dumneavoastra, colegii lui, cum va raportati la el, cred ca Marcel e bun de presedinte PSD national. Cred ca Marcel e vulpoiul de care e nevoie in fruntea PSD", a mai spus Manda, potrivit g4media.ro.