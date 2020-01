Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia "ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos".

"M-am uitat si eu la presedintele Romaniei, ii inteleg trairile, inteleg ca presedintele observa si dansul ca Romania nu merge in directia buna si consider ca este normal sa isi doreasca alegeri anticipate ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos (...) Daca printr-o demisie a actualului prim-ministru fara nici un motiv doreste sa creeze o criza politica in Romania intr-un moment dificil, intr-un context mondial complicat in acest moment, sa-si asume toti cei care iau aceasta decizie", a spus Ciolacu, potrivit site-ului Agerpres.

Totodata, el a subliniat ca in cazul in care un guvern este demis pasii constitutionali prevad crearea unei alte majoritati, el adaugand ca legile si prevederile Constitutiei sunt aceleasi pentru toata lumea si nu sunt facultative pentru PNL.

De asemenea, Ciolacu a reiterat in conferinta de presa ca Partidului Social Democrat "nu ii este frica de alegeri anticipate, nu ii este frica de votul romanilor, ca de altfel de nici un fel de alegeri, fie ele anticipate sau la termen", dar si ca in urmatoarea sesiune a Legislativului PSD va depune o motiune de cenzura pentru a incerca sa stopeze "declinul economic si vria in care a fost aruncata Romania dupa numai doua luni de guvernare".