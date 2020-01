Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a comentat pe tema demisiei premierului pentru declansarea alegerilor anticipate si sustine ca premierul trebuie sa aiba o "justificare foarte solida" ca sa recurga la acest lucru.

"Am avut seara trecuta o interventie la Antena 3 dupa declaratiile presedintelui Iohannis cu privire la posibila demisie a guvernului condus de Ludovic Orban. Demisia premierului pentru declansarea alegerilor anticipate trebuie sa aiba o justificare foarte solida. Declansarea unei crize politice, in contextul in care cu o luna in urma Parlamentul a votat bugetul, dandu-i un vot de incredere actualului guvern, necesita o explicatie serioasa. Pentru a arunca Romania intr-o criza politica, chiar daca din anumite considerente de ordin strict politic, acest lucru nu poate sa fie apanajul egoist. O criza politica este o criza politica pentru tara.

Al doilea lucru este ca declansarea alegerilor anticipate este de resortul Parlamentului, care ar trebui, printr-o motiune de cenzura, sa-l demita pe prim-ministru", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.