Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi ca alegerile anticipate sunt posibile si ca va avea o discutie pe acest subiect, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban.

"Eu cred ca sunt posibile si ma voi implica pentru a promova conceptul de alegeri anticipate. Da, imi doresc alegeri anticipate", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni, aratand ca intalnirea cu premierul va avea loc "inainte de masa".

El a fost intrebat daca in situatia in care PSD nu va depune motiune de cenzura ii va sugera premierului Ludovic Orban sa demisioneze.

"Asta este o chestiune pe care nu am discutat-o. Este evident ca pentru a ajunge la anticipate, cunoastem prevederea constitutionala, este nevoie ca Guvernul sa fie demis sau sa se retraga si dupa aceea este nevoie de doua incercari nereusite de formare a unui nou guvern. Este evident motiunea de cenzura o varianta prin care se poate initializa acest proces. Aceste chestiuni le voi discuta si cu premierul si cu altii. Chiar maine voi avea, aici, la Cotroceni, o discutie cu premierul Ludovic Orban si vom aborda aceste chestiuni", a raspuns Iohannis.

Seful statului a sustinut ca premierul Ludovic Orban isi doreste alegeri anticipate.

Presedintele Iohannis s-a declarat multumit de activitatea Guvernului.

"Eu sunt foarte multumit de Guvernul PNL si recomand sa ramana in functie un guvern PNL mult si bine. (...) Pot sa va spun ca sunt foarte multumit de felul in care Ludovic Orban isi face treaba ca premier. In continuare (...), eu cred ca Ludovic Orban este in acest moment cea mai buna solutie de premier, fie premier plin, fie premier interimar", a mai spus el.

Seful statului a aratat ca nu stie sa existe o discutie in PNL referitoare la o posibila ezitare a lui Ludovic Orban de a demisiona din functia de premier, deoarece s-ar teme ca nu ar mai fi desemnat prim-ministru.

"Nu cunosc ca ar exista o astfel de discutie si nu cred ca ar avea sens o astfel de preocupare. V-am spus, sunt foarte multumit si imi doresc sa continue Ludovic Orban", a declarat Iohannis, potrivit Agerpres.