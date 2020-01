Alina Gorghiu sustine ca PNL, premierul Ludovic Orban si presedintele Klaus Iohannis sunt pe "aceeasi lungime de unda" cu privire la organizarea alegerilor anticipate si considera ca o shimbare la nivelul Parlamentului este "absolut necesara".

"PNL, Premierul Orban si Presedintele Iohannis sunt pe aceeasi lungime de unda cu privire la promovarea conceptului de alegeri anticipate. Nu merge sa punem la un loc Guvernul proaspat cu un Parlament expirat de anul trecut. Nu are ce sa iasa bun de aici. Unica solutie democratica si cea mai eficienta intr-o astfel de situatie - ALEGERILE ANTICIPATE! Indiferent de calea care va fi urmata, ele sunt absolut necesare si trebuie facute cat mai repede.

Multe dintre obiectivele fixate asta toamna pentru perioada de tranzitie au cam fost atinse: Romania are buget transparent pentru 2020 si pozitia europeana a tarii tocmai a fost restabilita. Alegerile prezidentiale au fost bine organizate de Guvernul PNL. Dar de acum este nevoie de reforme serioase si ele nu pot fi facute cu acest Parlament care nu mai reprezinta in nici un fel opiniile romanilor. Ba mai si musteste de tot felul de toxine care permit inca PSD sa puna bete in roate masurilor pe care va incerca sa le ia Guvernul Orban, indiferent cat de bune ar fi pentru romani.

REDRESARE trebuie sa fie mesajul pentru 2020! Dar nu va fi posibila cu aceasta prezenta exagerata a PSD in Parlament. Vedeti cum se dau peste cap sa blocheze orice reforma! Si se vede si dorinta de a se razbuna pe romani ca nu i-au mai vrut la guvernare!

Schimbarea la nivelul Parlamentului este acum absolut necesara si nu mai poate astepta. E nevoie de alta matematica parlamentara. Romanii vor predictibilitate, vor solutii, vor reforme! Mesajul lor este transant si sondajele incep sa reflecte acest lucru. La ultimele doua scrutinuri (europarlamentare si prezidentiale) au aratat cat de mult isi doresc sa scape de PSD. Obligatia noastra morala? Sa ne batem si sa le oferim parghiile sa faca acest lucru cat mai repede! Nu avem ce sa mai asteptam!!!

P.S.: Astept, ca si voi, concluzia la care au ajuns decidentii cu privire la acest subiect", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.