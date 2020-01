Fostul premier, Viorica Dancila, critica declaratiile Ralucai Turcan si ale Violetei Alexandru, cu privire la cresterea varstei de pensionare, spunand ca sunt "pur si simplu aberante".

"Declaratiile Ralucai Turcan si ale ministrului Muncii, Violeta Alexandru, privind cresterea varstei de pensionare la 70 de ani sunt pur si simplu aberante, in conditiile in care speranta de viata in Romania este de 75 de ani. Guvernul isi mai arata o data uriasul dispret pe care il poarta varstnicilor si pensionarilor, carora insista sa le refuze dreptul la o viata linistita si la pensia pentru care au cotizat in timpul anilor de munca.

Doamna ministru, nu puteti forta oamenii sa munceasca pana la 70 de ani doar ca sa nu mai fie nevoie sa le platiti pensiile! Pensia este un drept, nu o pomana, doamna ministru. Ati aratat inca o data ca nu cunoasteti realitatile din societatea romaneasca si ca nu va pasa catusi de putin de oameni!", a scris Viorica Dancila pe Facebook.