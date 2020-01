Politica • 9 Ianuarie 2020 • 12:41 12:41 Lectura sub un minut

Avand in vedere informatiile aparute in presa potrivit carora Mihai Tudose s-ar reintoarce in PSD, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, mentioneaza ca nu a purtat pana la acest moment o discutie cu acesta si nici nu ar fi fost anuntat ca si-a facut adeziune.



"Eu cand am fost numit interimar am spus clar ca nu sunt de acord ca cineva sa mai fie exclus din partid. Mi s-a parut moral si corect din partea mea ca presedinte interimar. Excluderile nu s-au facut corect si sunt niste vendete personale. Este dreptul organizatiilor din tara daca ii reprimesc pe cei exclusi. Eu azi nu am stat de vorba cu Mihai Tudose. Pe mine nu m-a anuntat ca si-a facut adeziune. Ce rau a facut Mihai Tudose?", a spus Ciolacu la Romania TV, citat de News.ro.

