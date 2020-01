Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca sprijinul pentru Guvernul Orban a fost conditionat de cateva prioritati acceptate de catre prim-ministru inainte de a fi votat in Parlament si asteapta urgentarea luarii unor decizii in acest sens, intrucat dintre acestea "prea putine au fost atacate frontal de Guvernul PNL".



"Am avut o intalnire cu premierul Ludovic Orban, care se afla la Bruxelles pentru mai multe discutii cu conducerea Comisiei Europene si cu sefi ai grupurilor politice din Parlamentul European. Sunt intalniri importante pentru care l-am felicitat pe prim-ministrul Orban, pentru ca in acest fel reconecteaza Guvernul Romaniei la dezbateri europene esentiale despre cadrul financiar multianual al UE si la oportunitatile de finantare cu bani europeni pentru proiectele din tara in noul context al BREXIT, al Pactului Verde si ambitiei UE de a investi tot mai consistent in digitalizare.

Am trecut insa si prin cateva teme interne pe care eu, PLUS si Alianta USR PLUS le consideram urgente si pe care le-am mai discutat in decembrie.

Dintre prioritatile pe care le-am discutat cu premierul Orban la sfarsitul anului trecut, prea putine au fost atacate frontal de Guvernul PNL.

Pana acum, s-a batut pasul pe loc asupra alegerilor locale in doua tururi si a alegerilor parlamentare anticipate, iar despre schimbarea legilor electorale pentru suplimentarea numarului de parlamentari pentru diaspora nu am mai auzit nimic. In discutia de azi, Ludovic Orban a fost clar in favoarea alegerilor in doua tururi si a alegerilor anticipate, iar acest lucru este imbucurator, de-acum asteptam actiune politica decisiva in acest sens.

Citeste si: Ciolos: Alegerile anticipate nu sunt foarte simplu de obtinut



Sectia speciala pentru magistrati nu a fost desfiintata, ci s-a citit in Guvern un Memorandum despre statutul acesteia care nu are niciun impact legislativ.



Nu avem inca un calendar clar pentru desfiintarea sau impozitarea drastica a pensiilor speciale cum nu este deloc satisfacatoare distributia banilor pentru investitii in infrastructura mare - autostrazi, cai ferate si spitale.





Sprijinul nostru pentru Guvernul Orban a fost conditionat de aceste prioritati acceptate de altfel de premier inainte de a fi votat in Parlament si asteptam urgentarea luarii unor decizii in acest sens", a scris Ciolos pe Facebook.