Mihai Fifor, fostul secretar general al PSD, sustine ca efectele "catastrofale" ale guvernarii PNL vor fi greu, "daca nu imposibil de corectat, dupa ce romanii ii vor trimite acasa".

"Dupa ce ani de zile au acuzat cu nu sunt bani de pensii, desi erau, dupa ce au refuzat indelung sa-si asume cresterea cu 40% a pensiilor incepand cu septembrie 2020, liberalii, condusi de Orban, revin la scenariul pensionarii la 70 de ani si reiau teoria cresterii contributiilor la Pilonul 2 de pensii.

De fapt, un nou cadou facut de PNL business-urilor private, aspect evidentiat clar de marile sindicate din Romania.

In speta, initiativa reprezinta un mod de subminare al sistemului public de pensii, iar majorarea anuntata de Citu de la Pilonul I la Pilonul II de pensii, de la 3,75% cat e in prezent, la 6% in 2021 este un semnal clar in acest sens.

Riscul este cu atat mai mare cu cat guvernarea PNL a eliminat posibilitatea optiunii intre Pilonul I si Pilonul 2, pe care guvernarea PSD legiferase.

Ceea ce este si mai dureros e faptul ca PNL ignora evidenta faptului ca in Romania nu se poate mari varsta de pensionare sub nicio forma, nici macar ca optiune. Realitatea ne arata ca in Romania speranta de viata este de 75 de ani, fata de media UE de 81 de ani. Prin urmare, orice comparatie cu Uniunea Europeana trebuie sa porneasca de la aceasta diferenta.

Dupa refuzul de a majora alocatiile copiilor, inghetarea pensiei minime si masura ilegala de a creste accizele la carburanti, PNL a inceput anul cu o noua agresiune la adresa romanilor.

Cinismul politicii liberale nu mai surprinde pe nimeni. Dar efectele catastrofale ale acestei guvernarii vor fi greu, daca nu imposibil de corectat dupa ce romanii ii vor trimite acasa", a scris pe Facebook Mihai Fifor.