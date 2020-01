Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca, la ora actuala, institutiile publice se afla "intr-un fel de audit", insa cei care muncesc corect, eficient, profesionist nu au motive de ingrijorare.



"Toate aceste evaluari cred ca se fac la Ministerul Muncii. In momentul de fata, pot sa va spun ca institutiile publice sunt intr-un fel de audit. In principiu, obiectivul PNL nu este sa dea oameni afara, ci obiectivul este ca bunastarea sa fie acompaniata de functionarea corecta si eficienta a institutiilor publice.

Daca in urma acestui audit vor fi identificate persoane care pot fi folosite in alte sectoare, atunci cel mai probabil isi vor gasi alt loc de munca. Insa nu vreau sa vehiculez niste cifre care sa alarmeze oamenii. Pana in urma, in institutiile publice cei care muncesc corect, eficient, profesionist, nu au niciun motiv de ingrijorare", a spus Turcan, citat de a1.ro.