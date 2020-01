Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, sustine ca este dispus sa revina in PSD, doar daca partidul "este determinat sa-si asume niste actiuni, principii si valori fara de care PSD-ul nu are viitor".

"Scrisoare deschisa adresata conducerii PSD, membrilor PSD si opiniei publice

In ultimii ani, pentru mine, PSD a insemnat numai dezamagiri. Acum cateva luni, am aflat din presa ca am fost suspendat. Recent, tot din presa, am aflat ca acea suspendare a fost anulata si ca sunt invitat inapoi in partid.

Am analizat cu foarte multa atentie aceasta invitatie si posibilitatea de a ma reintoarce. Am ajuns astfel la concluzia ca sunt dispus sa revin, dar doar daca partidul este determinat sa-si asume niste actiuni, principii si valori fara de care PSD-ul nu are viitor.

1) TRANSPARENTIZAREA FINANCIARA A PARTIDULUI. Ca prim principiu trebuie sa intelegem ca tot ceea ce presupune cheltuirea banului public TREBUIE sa fie de indata TRANSPARENTIZAT. PSD cheltuie bani publici, alocati de la buget, astfel, orice cheltuiala trebuie sa fie publica si total transparenta. Tot ce cheltuim astazi, pe viitor, dar mai ales tot ce s-a cheltuit in ultimii ani trebuie sa fie public.

2) TRANSPARENTIZAREA ADMINISTRATIVA. PSD trebuie sa-si asume in procedura de urgenta, initierea unei propuneri de act legislativ in Parlamentul Romaniei, o lege care sa oblige toate institutiile statului, ca orice leu cheltuit din bugetul public sa fie facut intr-un mod transparent. Ma refer aici la tot ceea ce inseamna institutie de stat finantata din bani publici: ministere, agentii, societati cu capital de stat, atat in ceea ce priveste contractele semnate de aceste institutii cat si facturile si platile realizate de ele.

3) LEGEA ACHIZITIILOR PUBLICE. PSD trebuie sa initieze in Parlament o propunere legislativa, tot in regim de urgenta, care sa modifice Legea Achizitiilor Publice, in sensul ca societatile comerciale sa parcurga doar o singura data procedura de calificare necesara pentru achizitiile publice, pe domenii si praguri valorice. Finalmente, PROCEDURA DE LICITATIE urmand sa necesite DOAR OFERTA TEHNICO-FINANCIARA. Acest sistem ar face ca achizitiile publice sa dureze mult mai putin, riscul de contestatii si procese interminabile sa fie mult mai mic, dar mai ales, ar stopa “furtul legal” al banilor publici.

4) SCUZE PUBLICE. Actuala conducere a partidului trebuie sa-si asume si sa isi ceara scuze public pentru modul in care a fost condusa Romania de catre PSD in ultimii ani. Si aici ma refer in principal la:

- tentativele repetate de a modifica legislatia fara consultare publica si fara transparenta;

- abordarea iresponsabila referitoare la buget, in general, si la modul in care a fost tratata administratia locala, in mod special, la reaua credinta ce a dominat aproape in totalitate politica bugetara in ultimii ani;

- nerespectarea angajamentelor din programul de guvernare propus in campania din 2016, printre care inclusiv faptul ca nu au realizat Legea Raspunderii Magistratilor, despre care au vorbit mult si nu au facut nimic.

- lipsa reformelor in zone esentiale ale societatii;

5) De asemenea, PSD trebuie sa-si ceara scuze romanilor pentru ca l-au sustinut in functia de presedinte al partidului si de presedinte al CAMEREI DEPUTATILOR (a treia functie publica in stat) pe Liviu Dragnea, o persoana malefica, rau intentionata, care, in ciuda evidentelor, a fost sustinut in aceste functii pana cand a plecat din ele in catuse.

6) PSD trebuie sa-si ceara scuze electoratului, in general, si electoratului PSD, in mod special, pentru promovarea unei persoane ca Viorica Dancila, in prima faza in pozitia de Prim-ministru al Romaniei, ulterior ca reprezentat al PSD in competitia pentru ocuparea celei mai inalte functii in statul roman.

Cu atat mai mult cu cat, pentru ambele desemnari, nominalizarea a fost facuta pe criterii netransparente, cu ajutorul unor proceduri de neinteles.

In mod special, consider ca punerea electoratului PSD in situatia de a avea ca unica alternativa pentru fotoliul de Presedinte al Romaniei a unor personaje fara experienta si minime competente profesionale cerute de aceasta ipostaza a reprezentat o umilire fara precedent in istoria partidului.

7 ) Pentru toate motivele expuse mai sus, consider necesar ca toti cei care au contribuit si au facut posibile aceste ticalosenii petrecute in ultimii ani sa faca un pas in spate.

Poate ca cineva s-ar fi asteptat la o abordare diferita din partea mea. Nu este cazul, nu a fost cazul nici in trecut. Raman consecvent acestor valori si principii, acestea fiind de fapt motivele care m–au facut sa ma indepartez de partid in ultima perioada. Sunt lucruri pe care le-am spus vreme indelungata in interiorul partidului, iar cand am vazut ca nu exista nicio sansa de a reusi in interior, de mai bine de un an de zile, le-am spus si public.

In speranta ca fiecare dintre noi vom constientiza ca trebuie sa contribuim la NORMALIZAREA ROMANIEI,

Robert Sorin NEGOITA