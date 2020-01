Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca anul acesta deficitul bugetar nu va depasi 3,6% din PIB si nici nu vor creste taxele.

"Indiferent de situatie, in anul acesta deficitul nu va depasi 3,6% din PIB si nu crestem taxele. Constrangerile mele sunt doua si tin foarte mult la ele: deficitul nu poate depasi 3,6% din PIB si nu introducem taxe. Pietele financiare nu sunt interesate de titluri de can can sau de nu stiu ce senator care vrea sa mai castige un mandat. Ei vor sa stie daca Romania creste probabilitatea de a plati datoria sau scade aceasta probabilitate. De aceea trebuie sa fim foarte atenti cand comunicam si mesajul meu pentru pietele financiare este ca nu depasim deficitul de 3,6% din PIB si nici nu crestem taxe. Primul lucru pe care l-am facut cand am ajuns la minister a fost sa cer situatia reala a deficitului bugetar. Situatia reala era ca va fi peste 4%. Bugetul pentru anul trecut a fost construit pe un deficit de 2,76%. Necesarul de finantare a fost construit pe un deficit de 2,76%. Deci, diferenta trebuia acoperita de undeva si aveam doua variante: imprumuturi sau taxe si taieri de cheltuieli", a spus Florin Citu.

"Ca sa acopar acel deficit, a trebuit sa ne imprumutam. Am mers in piata si ne-am imprumutat. Ceea ce nu vedeti dumneavoastra in titlurile din ziare este urmatorul lucru: am reusit sa ne imprumutam mai mult decat era previzionat anul trecut, cu 1,6% din PIB, deci aproape 14 miliarde de lei in plus, fara sa cream o turbulenta in piata. Moneda nationala s-a apreciat in ultima parte a anului, dobanzile au scazut. Mai mult, am reusit sa facem o economie la dobanzi de aproape 700 de milioane de lei. Ideea este ca intre titlurile din ziare si ceea ce s-a intamplat in realitate este o diferenta de la cer la pamant. Sa reusesti intr-o luna de zile cu o economie ca a Romaniei care a avut si acea problema cu ratingul si sa ramanem si cu buffer-ul, e ceva. Ne-am imprumutat mai mult, cursul s-a apreciat, dobanzile au scazut si nicio problema de finantare. Nu am vazut niciun Guvern sa faca asa ceva. Am apreciat ce au spus cei de la Standard & Poors, ca deficitul nu este al acestui guvern, ci al celui precedent, prin cheltuieli iresponsabile", a declarat ministrul Finantelor.

"Am imprumutat de pe piata interna in euro, pentru ca era pretul fantastic de bun. Facem schimb valutar si dupa aceea folosim leii pentru plati si acoperirea deficitului. Predecesorii se imprumutau la 0,84% pe an, noi ne-am imprumutat la 0,3% pe an, in euro, chiar si mai putin. Imprumuturile sunt o chestie normala, nu adaugam la datoria publica foarte mult. Datoria publica este undeva la 36% si incercam sa o tinem acolo. Plafonul a ramas la 40%", a mai adaugat Citu, potrivit antena3.ro.