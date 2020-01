Primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a adresat o scrisoare deschisa ministrului Mediului, Costel Alexe, in contextul in care acesta s-a plans de faptul ca Bucurestiul este extrem de poluat.

"Ministrului PNL din Iasi - cel mai poluat oras din Romania - care se plange ca nu mai poate respira si trai in Bucuresti, si caruia i-am spus aseara la TV ca nu-l tinem cu forta, si ca poate pleca daca e asa greu aici - LUI, si DOAR LUI i-am adresat aceasta replica, in contextul acuzelor nefondate, i-am trimis azi o scrisoare deschisa care contine o invitatie la dialog cu cifrele si documentele pe masa, nu clisee la televizor.

Speram sa fie la fel de dornic sa afle adevarul, asa cum a inceput anul cu declaratii care arata lipsa de informare si nepriceperea in acest domeniu, la modul practic.

Atunci cand vrea, stie sa aiba rezultate: presa a semnalat ca in 2011 Domnul Alexe - cel sufocat doar de Bucuresti - a tocat 350 000 euro din fonduri europene, intr-o firma de apartament, pentru protejarea unor specii de serpi veninosi sau/si a unor animalute, cum ar fi: croitorul marmorat, popandaul european, soarecele saritor de stepa!!!

Domnului Costel Alexe

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor

Citeste si: Ministrul Mediului, catre Firea: Mutati-va dvs in Bucuresti!

Stimate domnule ministru,

Ati lansat in ultimele zile o serie de acuzatii publice referitoare la faptul ca autoritatile locale din Capitala nu ar facut „nimic” in ultimii trei ani, in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii aerului si combaterea poluarii. Consider ca sunteti dezinformat si de aceea doresc sa va pun la dispozitie documentele si argumentele care stau la baza activitatii Primariei Capitalei in acest domeniu.

Va reamintim ca Municipiul Bucuresti ocupa locul 4 in topul celor mai poluate orase din Romania, dupa Iasi, Cluj, Brasov. Nu v-am vazut preocupat de actiunile autoritatilor locale din primele 3 municipii ca grad de poluare din Romania. Ati sarit direct la locul patru, cu interesul Dvs.

Poate nu stiti ca in Capitala traiesc, lucreaza si studiaza 4 milioane de locuitori iar Bucurestiul este tranzitat zilnic de un milion si jumatate de autoturisme, cateva sute de mii din alte judete ale tarii.

Citeste si: Firea, catre ministrul Mediului: Mutati-va din Bucuresti, daca nu...

Totodata, am dori sa aflam care sunt legile, reglementarile si masurile pe care le veti intreprinde, la nivel national, pentru a combate poluarea, in marile orase, avand in vedere faptul ca aveti o responsabilitate nu doar in a sesiza anumite probleme, ci si a le rezolva concret, deoarece „Ministerul Mediului realizeaza politica la nivel national in domeniile protectiei mediului inconjurator, economiei verzi, biodiversitatii, ariilor naturale protejate, schimbarilor climatice cu privire la toate sectoarele si subsectoarele pe care le administreaza, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare, reglementare, monitorizare, inspectie si control in aceste domenii”.

Si eu, de la preluarea mandatului, am fost permanent preocupata de necesitatea de a actiona pentru imbunatatirea calitatii aerului si a reducerii poluarii. Precizez ca pericolul poluarii dateaza din 2008, primele semnale de la Bruxelles privind un posibil infrigement datand din 2010. Pe perioada mandatului primarului general interimar din partea PNL, Razvan Sava, nu s-a luat nicio masura pentru combaterea poluarii.

De aceea, va invitam sa participati la o reuniune de lucru, vineri, 10 ianuarie 2020, ora 13.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti (Bd. Regina Elisabeta, nr 47), etajul 1, sala 150, pentru a discuta despre masurile dedicate combaterii poluarii aprobate in ultimii trei ani si stadiul implementarii acestora, impreuna cu reprezentantii Primariei Capitalei, ai primariilor de sector si ai institutiilor cu atributii in combaterea poluarii", a scris pe Facebook Gabriela Firea.