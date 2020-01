Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, sustine ca zvonurile potrivit carora el i-ar fi dat "sfaturi prietenesti" Laurei Codruta Kovesi sunt false si le pune pe seama hotararii sale de a se "opune viguros oricarei incercari de desfiintare a Sectiei Speciale".

"In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica am crezut ca, in materie de minciuni si mizerii la adresa mea, le-am cam vazut pe toate. Ei, spre surprinderea mea, zilele trecute am vazut ceva nemaiintalnit si anume ca in trecut mi-as fi trimis bezele si i-as fi dat sfaturi prietenesti, prin intermediul unui procuror, dnei Kovesi, pe vremea cand era procuror sef al DNA!

Despre pozitia mea cu privire la activitatea doamnei de mai sus nu mai este cazul sa reiau. M-as repeta si nu-mi place lucrul acesta. A spune ca eu i-as fi dat sfaturi doamnei e ca si cum ai spune ca Bush juca table cu Bin Laden sau ca Basescu nu a fost informator al Securitatii!

In plus, nu am avut si nu am procurori printre prietenii mei. Deci aceasta asa zisa stire este ceea ce in limbajul jurnalistilor se numeste 'jeg de presa'.

Pun aceasta asa zisa stire pe seama hotararii mele de a ma opune viguros oricarei incercari de desfiintare a Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie si refuzul de a accepta ideea intoarcerii la abuzurile de trista amintire! Nu este un secret pentru nimeni ca jurnalistii care croseteaza aceasta facatura sunt niste entuziasti sustinatori ai protocoalelor secrete dintre servicii de informatii, parchete si instante. Nu este un secret ca ei sunt adeptii luptei impotriva coruptiei chiar cu sacrificarea drepturilor si libertatilor cetateanului. Au ajuns jurnalisti din greseala pentru ca e clar ca sunt atrasi mai mult de bate decat de condei!

Am o veste trista pentru ei! Au incercat altii mai grei decat ei sa-mi puna pumnul in gura si nu a functionat. Asa ca lor pot sa le dau un sfat: nu va mai pierdeti timpul cu scenarii science fiction pentru ca eu nu-mi schimb opinia cu privire la necesitatea existentei Sectiei!

P.S. Cateodata platim scump privilegiul de a trai in democratie! Oricine poate spune orice, oricand si oriunde despre tine sau apropiati ai tai si tu nu poti face mare lucru! In numele libertatii de expresie si al democratiei pentru care acum 30 de ani romanii si-au dat viata!", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.