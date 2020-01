Nicusor Dan, candidatul independent la Primaria Capitalei, dupa ce a vazut sondajul facut de Vlad Voiculescu, din care reiese ca diferenta dintre cei doi este de 1%, a spus ca "fiecare are dreptul sa comunice in felul in care doreste".

"L-am vazut si eu ca dumneavoastra in presa. Fiecare are dreptul sa comunice in felul in care doreste. Eu sunt un independent sprijinit de un partid din alianta", a afirmat Nicusor Dan.

"Aceasta chestiune am dovedit-o in toata activitatea mea publica, ca sunt un om de onoare. Ca ceea ce spun si fac. Am spus inca de acum un an ca in ipoteza unui singur tur ar trebui sa avem un candidat unic, ca trebuie sa existe niste metode acceptate de toata lumea prin care acest candidat sa fie acceptat si ca in cazul in care Opozitia isi alege un candidat unic, altul decat mine, ca il voi sustine", a mai spus Nicusor Dan, potrivit adevarul.ro.