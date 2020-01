Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, critica din nou modul de guvernare al PNL, sustinanda ca acestia "imprumuta bani cu nemiluita".

"Alta teapa marca PNL! Eu chiar nu inteleg pe ce cheltuiesc banii pe care ii imprumuta cu nemiluita, dublu decat PSD, din moment ce au stopat toate programele pentru antreprenori sau fermieri, nu mai maresc veniturile romanilor si nu baga aproape nimic in investitii! Nici macar 100 de milioane de lei pentru constructia drumului expres Pitesti - Craiova???? Am postat in ultima zi de guvernare fotografii si clipuri cu stadiul in care am lasat constructia.

Mergeti acum sa vedeti cat (nu) s-a muncit... Ca faceati glume pe seama bordurilor puse la inaugurare. Diferenta e ca pe vremea noastra s-a muncit in forta (dovada o reprezinta videoclipurile puse de mine pe fb cand a cazut guvernul PSD), iar acum s-au alocat mai putini bani decat au costat autorizatiile sau exproprierile... ", a scris pe Facebook Olguta Vasilescu.