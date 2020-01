Prim-minsitrul Ludovic Orban sustine ca pensiile urmeaza sa fie platite in aceasta luna cu o "decalare" de trei-patru zile, avand in vedere ca au fost mai multe zile libere de sarbatori.



"Din cauza faptului ca au fost zile libere exista, nici macar nu putem sa ii spunem intarziere, o decalare a termenului de plata a pensiilor. Pensiile vor fi platite cu o decalare de trei-patru zile, care s-a datorat faptului ca au existat zile libere si ca, practic, astazi e prima zi lucratoare. (...) Atatea fake news-uri am vazut pe tema pensiilor, atatea fake news provocate in fiecare zi fara sa aiba nicio sursa, pur si simplu numai de a mentine o dezbatere pe Legea pensiilor. (...) Noi am prevazut in Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca sa fie limpezi toate lucrurile pe tema asta.

Noi am prevazut in Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca sa fie limpede. Pozitia fata de pensiile speciale nu o modificam: avem un proiect care a fost aprobat de Comisia de munca si am discutat inclusiv posibilitatea de a convoca o sesiune extraordinara pentru adoptare, care prevede desfiintarea pensiilor speciale, evident, mai putin cele pentru cadrele militare", a spus Orban la Digi24, citat de b1.ro.