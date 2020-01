Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca nu are de ce sa demisioneze din functie in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va constata un conflict de natura constitutionala pentru asumarea raspunderii Legii bugetului de catre Guvern.



"He, he! De ce sa imi dau demisia? Ca reparam toate prostiile care au fost facute in trei ani de guvernare, care au dus la un deficit de peste 4 la suta pe anul 2019 care a generat niste cheltuieli care multe dintre ele sunt sifonari ale banului public. Nu exista asa ceva.



Am luat decizia sa imi angajez raspunderea pentru ca obiectivul nostru care a fost stabilit inca de la momentul investirii Guvernului a fost acela de adoptare a legii bugetului de stat pana la 31 decembrie. Ori ne-am atins acest obiectiv, invocarea unui conflict juridic de natura constitutionala este dupa parerea mea un tertip in care PSD spera in continuare ca decizia de la nivelul Curtii Constitutionale sa nu se ia pe o fundamentare constitutionala.

Sa imi arate unde scrie in Constitutie ca e interzis ca Guvernul sa isi angajeze raspunderea pe Legea bugetului. Nu exista nicio prevedere. Sigur, scrie ca bugetul poate fi elaborat doar de catre Guvern. Deci, ca atare, daca poate fi elaborat doar de Guvern, cu atat mai mult cu cat noi nu am ales o varianta de ordonanta de urgenta, noi ne-am angajat raspunderea in fata Parlamentului, am avut zeci de amendamente pe care le-am primit si am acceptat foarte multe amendamente la Legea bugetului de stat in cursul procedurii de angajare a raspundererii", a spus Orban la Digi24, citat de ziare.com.