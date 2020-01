Deputatul USR, Cristina Pruna, sustine ca salariile de lux de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie vor creste din nou, desi anul trecut au fost marite cu 19%.

"Salariile de lux de la reglementatorul pietei de energie ANRE cresc din nou! Acesta este unul dintre lucrurile care au trecut neobservate pe final de an. Presedintele autoritatii avea anul trecut un salariu lunar de 10.000 euro!

Aceasta institutie va creste salariile cu aproximativ 9% si in 2020, asta dupa ce in 2019 salariile crescusera cu 19% fata de 2018. Astfel in 2020, cheltuielile de personal ale ANRE vor creste la 110,3 milioane de lei, comparativ cu 101,4 milioane de lei in 2019.

Cheltuielile salariale in bani cresc chiar cu 10,5% de la 96,6 milioane de lei in 2019 la 106,8 milioane de lei in 2020!

ANRE a strans in conturile sale peste 600 de milioane de lei din taxa de 2% pe cifra de afaceri instituita prin OUG 114. Institutia recunostea la mijlocul anului trecut ca nu are ce sa faca cu atatia bani. Ei bine acum au gasit!

Maresc salarii si vor sa isi construiasca sediu nou, dupa ultimele standarde! Am vorbit despre lucrul acesta de la tribuna parlamentului.

Nu mai spun ca in comisia de Industrii cerusera, la finalul anului trecut, si o crestere a numarului de salariati, lucru contra caruia m-am opus vehement, fiind singurul deputat din comisie care a facut acest lucru. Asta in conditiile in care nepotismele din aceasta institutie sunt arhi-cunoscute.

La ANRE se intampla deja multe nereguli. Aceasta institutie are un vicepresedinte, domnul Marian Neacsu - fost pesedist si mai apoi membru Pro Romania, care a fost numit de parlamentul Romaniei in conditiile in care avea o condamnare penala definitiva si nu era reabilitat. CCR a amanat de 5 ori(!) pronuntarea pe contestatia USR cu privire la aceasta numire.

Voi cere, la inceputul sesiunii parlamentare, o audiere a conducerii ANRE pentru a ne da explicatii cu privire la aceste cresteri de salarii. Este scandalos cum intelege conducerea acestei institutii sa isi faca treaba, sub pretextul independentei si autonomiei de care beneficiaza!", a scris pe Facebook Cristina Pruna.