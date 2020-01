Ludovic Orban a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca este pregatita o solutie pentru rezolvarea problemei create de atacul la Curtea Constitutionala facut de PSD impotriva legii de corectare a OUG 114.

"Salut decizia presedintelui, care a promulgat legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale. Romania are buget. Va trebui, in schimb, sa rezolvam o problema creata de atacul la Curtea Constitutionala al PSD impotriva legii de corectare a OUG 114", a declarat premierul.

"Va trebui sa rezolvam o problema care este creata de atacul la CCR al PSD impotriva legii de corectare a OUG 114. Domnule ministru al Finantelor, suntem pregatiti cu solutia? Deci suntem pregatiti. Dupa cum bine stiti, o serie de masuri de reforma, masuri pe care le consideram necesare, cum ar fi inghetarea salariilor demnitarilor, cum ar fi prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensiilor speciale pentru primari, adica amanarea cu un an de zile, interzicerea cumulului pensie - salariu in spatiul public, masura necesara si perfect justificata, incetarea detasarilor in institutiile publice din afara institutiilor publice, plafonarea punctului de amenda, legat de salariul minim si alte masuri nu pot sa intre in vigoare din cauza ca PSD a atacat la CCR legea de corectare a OUG 114", a mai spus Ludovic Orban la inceputul sedintei e Guvern, potrivit antena3.ro.