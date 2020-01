Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul adopta, in sedinta de astazi de la ora 16:00, un act normativ care sa modifice prevederile OUG 114.





Seful Guvernului i-a acuzat pe social-democrati ca prin atacarea legii la Curtea Constitutionala arata ca nu doresc intrarea in vigoare a acestor modificari.

"Din cauza modului in care a fost construita OUG 114 a trebuit sa includem in legea de corectare o serie de masuri pe care le-am considerat necesare pentru constructia bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale. Este vorba despre cateva prevederi care sunt importante: inghetarea pentru 2020 la nivelul anului 2019 a indemnizatiei demnitarilor, incetarea detasarilor din mediul privat in zona publica, interzicerea cumulului pensiei cu salariul in sectorul public, plafonarea punctului de amenda, prorogarea termenului de intrare in vigoare a articolului 200 din Codul administrativ privitor la pensiile speciale ale alesilor locali.

Toate aceste masuri stau la baza constructiei bugetare si trebuie adoptate cat mai rapid pentru ca altfel risca sa afecteze in mod negativ constructia bugetara. PSD a atacat la CCR aceasta lege.

A atacat pe fond doar prevederea privind cumulul pensiei cu salariul.

Prin atacul la CCR, PSD si-a asumat raspunderea sa impiedice intrarea in vigoare a acestor masuri", a anuntat premierul, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, conform b1.ro.