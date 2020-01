Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Nicusor Dan este singurul politician care se ocupa de aproximativ 15 ani de Capitala, motiv pentru care i-ar acorda votul fara regrete.



"Speram ca se vor reusi aliante, eu nu mai cred in varianta alegerilor in doua tururi, pentru ca, din atitudinea UDMR, imi dau seama ca s-a cazut la pace intre premierul Orban si UDMR sa nu fie alegeri in doua tururi. (...) Bucurestiul este o miza mare. Eu am spus ca si maine i-as da votul lui Nicusor Dan este singurul politician care, de vreo 15 ani, se ocupa de Bucuresti. Deocamdata nu vad altul. Eu sper sa reuseasca o alianta USR, cu PNL, chiar si cu PMP. Eu nu vad de ce nu am face o asemena alianta pentru Primaria Capitalei.

Pentru Primaria Capitalei formula minim garantata ar fi PNL-PMP. Daca se reuseste o alianta si cu USR ar fi excelent. Cu PLUS deja este discutabil. Atitudinea marxista a lui Macron, in timp ce PLUS este parte a grupului lui Macron, trebuie sa ne dea consistent de gandire", a spus Basescu la Romania Tv, potrivit adevarul.ro.