Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, nu are ce cauta in PSD, insa se poate vorbi despre o reintregire a stangii.



"Cu domnul Victor Ponta am avut astfel de discutii. Vom vedea ce va hotari partidul dupa Congres. (...) Daca domnul Ponta va deveni interesat de proiectul politic care se va lansa la Congres sau alte forte politice, alti lideri politici sau sindicate, categoric ca vom avea o discutie. Nu ne vom uni pentru a rasturna un guvern sau a pune mana pe un guvern. Daca vom avea argumentele necesare intr-un proiect politic care sa ne uneasca, vom face acest lucru.

Domnul Victor Ponta, din punctul meu de vedere - si am vazut ca si din punctul domniei sale - nu are ce cauta in PSD. Noi vorbim aici de o alianta, sa-i spunem o reintregire a stangii, sub forma de alianta politica, nu vorbim de fuziuni sau de venirea d-lui Ponta in PSD", a declarat Ciolacu la Antena 3, citat de digi24.ro.